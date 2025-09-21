[9.20 J1第30節 浦和 0-1 鹿島 埼玉]鹿島アントラーズは2試合連続のクリーンシートで2連勝を飾り、5節ぶりの首位浮上を決めた。DFキム・テヒョンはフル出場で優勝争いに貢献。今月上旬には韓国代表のアメリカ遠征で2試合に出場し、代表チームでも大きな一歩を刻んでいたが、長距離移動と厳しい時差調整を乗り越え、Jリーグでも好パフォーマンスを続けている。鹿島はこの日、過去7試合連続で引き分けていた浦和との名門対決に勝