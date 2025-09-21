ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は20日（日本時間21日）、本拠地でのジャイアンツ戦を前に報道陣の取材に対応。右手骨挫傷で負傷者リスト（IL）しているウィル・スミス捕手に「髪の毛ほどの（ヘアライン）骨折」が見られたと明かした。現地メディアや記者もこのニュースを続々と報じている。 ■打撃では首位打者争いも展開 スミスは今シーズン、ドジャースの正捕手として110試合に出場し