双子を妊娠中のタレント・中川翔子が21日、自身のインスタグラムを更新。先輩双子ママのタレントの東原亜希（42）とのツーショットを公開した。「早起きしちゃった」とつづり、早朝に投稿。「先輩双子ママの東原亜希さん！」とつづり、東原とのツーショットをアップした。「年子＋双子子育てしている上に美しいすごい！わたしのインスタを見て心配してご連絡してくださってお友達になれて嬉しい優しい〜！」とつづった。