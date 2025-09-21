トットナム戦の後半、競り合うブライトンの三笘＝ブライトン（共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで20日、ブライトンの三笘薫はホームのトットナム戦にフル出場した。試合は2―2で引き分けた。クリスタルパレスの鎌田大地はアウェーのウェストハム戦でフル出場。チームは2―1で競り勝った。リーズの田中碧は3―1で勝った敵地のウルバーハンプトン戦で後半38分からプレーした。右膝の負傷