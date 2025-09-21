◆米大リーグホワイトソックス―パドレス（２０日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）パドレスのダルビッシュ有投手が２０日（日本時間２１日）、敵地のホワイトソックス戦に５勝目に向け先発した。初回、三ゴロと見逃し三振で２アウトとしたが、３番モンゴメリーに右前打。続くバルガスに高目の直球を左中間にはじき返される適時二塁打を打たれ、先制点を許した。１４日（同１５日）のロッキーズとの前回登板では