◆米大リーグオリオールズ―ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）オリオールズの菅野智之投手が２０日（日本時間２１日）の本拠地でのヤンキース戦に先発し、初回にスタントンに先制３ランを被弾した。１３日の左足首に打球を受けたブルージェイズ戦から中６日。今季の本拠地で最後のマウンドとなる。日米通じて自己最多２９試合目の先発マウンドで１１勝目を狙う菅野