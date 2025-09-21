2014年9月27日に御嶽山が噴火しました。紅葉のシーズンに発生、ベテランから初心者まで多くの登山者がいました。死者58人、行方不明者5人という戦後最悪の火山災害となりました。実は、噴火の直前に「兆候」がありましたが、それを登山者に伝えることができませんでした。あれから11年。その教訓を受けて御嶽山では、携帯受信エリアの拡充、防災業務無線の設置など、緊急時の登山者への情報共有インフラの整備が進んでいます