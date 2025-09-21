◆男子プロゴルフツアーＡＮＡオープン最終日（２１日、北海道・札幌ＧＣ輪厚Ｃ＝７０６６ヤード、パー７２）悪天候によるコースコンディション不良のため、予定より３０分遅れて午前８時から競技がスタートした。大会が開催されている北海道では、２０日夜からこの日未明にかけて記録的な大雨に見舞われ、釧路地方や十勝地方では線状降水帯が発生した。コースでも強い雨が降る中、午前８時から第１組がスタートした。通