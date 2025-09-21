AI技術の急速な発展にも言及北朝鮮（朝鮮民主主義人民共和国）の国営メディア「朝鮮中央通信」は2025年9月19日（金）、金 正恩労働党総書記が国内で開発・生産している無人航空機の性能試験を視察し、研究所や企業を指導したと報じました。【写真】これがロシアの無人攻撃機によく似た自爆ドローンです金総書記が研究所や企業を訪れたのは9月18日で、朝鮮労働党中央委員会の李 炳哲軍需政策担当総顧問を筆頭に党の主要指導幹部