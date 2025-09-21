「巨人３−１広島」（２０日、東京ドーム）声援を送り続ける鯉党の元へ、力強いアーチをかけた。広島・中村奨成外野手が一時同点の８号ソロ。今季のＢクラスが確定した一戦で希望の光を届けた。１点を追う四回先頭。フルカウントから横川の直球を鋭く振り抜いた。打った瞬間に本塁打と分かる弾道で、白球は赤く染まった左翼席に着弾した。「先に点を取られていたので、何とかチームに勢いをつけられるようにと思って打席に入