再び上方修正する会社があるかもしれません（画像：tendo ／ PIXTA）【ランキング】足元好調で、今後も期待できそうな企業トップ20業績予想の修正は、株価を動かすカタリスト（触媒）となるが、その決算期が始まったばかりの第1四半期段階で、上方修正する企業は通常そう多くない。上場企業は業績計画に対し売上高で10％、利益で30％以上乖離すると判断した際は、計画を修正、公表する必要がある。ただ、足元で好スタートを切った