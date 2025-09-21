非常食としてストックしている家も多いのが「缶詰」です。でも気になるのが賞味期限。そこで備蓄品を普段の食事に取り入れて、食べた分を買い足していく「ローリングストック」という方法が注目されています。【写真】焼き鳥・ツナ・さんまの缶詰を使ったメイン料理今回は人気の缶詰を使ったレシピをご紹介！賞味期限の近い缶詰から日々の食事で消費「うちでも缶詰は数種類、非常食を兼ねてストックしています。災害時、食べ慣