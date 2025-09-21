シニア世代になると、時間的な余裕ができる一方で、物価高の中「趣味にあまりお金をかけたくない」という方もいるでしょう。そんなときに活用したいのが、身近にある無料または安価な楽しみ方。今回は、主に人との交流を楽しみながら気晴らしできるものを中心にご紹介します。自治体などが主催する多彩な趣味のサークルに参加する自治体や地域団体が主催する趣味のサークル、ボランティア活動などは、参加費が無料または安価で、仲