日本代表FW中村敬斗がおよそ100日ぶりにピッチに戻ってきた。昨シーズンはスタッド・ランスで11ゴールと活躍したが、クラブがフランス2部リーグへ降格したことで難しい状況に陥った。中村は体調不良を理由に今夏の日本ツアーを欠場。移籍を志願するも残留を狙うクラブと対立状態に陥り、練習にも参加しない状況が続いていた。その後、移籍市場がクローズになるとチームに復帰。そして、20日に行われたアウェイでのサンテティエンヌ