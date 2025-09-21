幸せに生きるために大切なことは何か。花まる学習会代表の高濱正伸さんは「容姿や経済力に恵まれなければ幸せになれない、自分はダメだという思い込みは今すぐ捨ててほしい。手放さないと、本当にダメな人生を送ることになる」という――。※本稿は、高濱正伸『16歳のキミへ自分らしくどう生きるかが見つかるヒント』（実務教育出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ljubaphoto※写真はイメージです - 写真＝iSt