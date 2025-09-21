ロシアによる情報工作は、アメリカやウクライナだけでなく日本でも行われている。イスラエルの元諜報部員イタイ・ヨナトさんは「私の調査では、ロシアを支持する日本のインフルエンサーや政治家をスカウトしていると見られる」という――。（第2回）※本稿は、イタイ・ヨナト『認知戦悪意のSNS戦略』（文春新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Cylonphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Cylonphoto