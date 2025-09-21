ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は20日の動画声明で、欧州連合（EU）欧州委員会が19日に示したロシアへの新たな制裁案に謝意を示した上で、トランプ米政権も「強力な制裁措置を取ることを期待する」と述べた。対ロ制裁の強化を公言しながら、条件を付け制裁を延期するトランプ米大統領を意識した発言とみられる。ゼレンスキー氏は週明けに国連総会一般討論演説に合わせて米ニュー