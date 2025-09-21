きのう（20日）夜、横浜市中区の路上で90歳の男性を突き飛ばしてけがをさせたとして、海上自衛官の36歳の男が現行犯逮捕されました。傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、広島県呉市の海上自衛官、葛西純貴容疑者（36）です。葛西容疑者はきのう午後10時50分ごろ、横浜市中区真砂町の路上で、90歳の男性を両手で突き飛ばして倒し、けがをさせた疑いがもたれています。男性は葛西容疑者と面識はなく、家族との食事を終えて歩いていた