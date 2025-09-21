歌手でタレント・あのが16日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。日本武道館ワンマンライブのエピソードを語った。あの○自身初の武道館ライブは「トラブルが多すぎて…」今月3日に、自身初となる日本武道館ワンマンライブ「呪いをかけて、まぼろしをといて。」を開催したあの。約1万2,000人の観客に囲まれたセンターステージで、「ちゅ、多様性。」や「絶絶絶絶対