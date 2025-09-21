食事デートで悪気なく取った行動のせいで、「この子はないな」と思われてしまったら不本意でしょう。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『一緒に食事しても楽しくないな…』と感じる女性の特徴」をご紹介します。【１】「高いから我慢する」「コスパが悪そう」などと値段を気にしすぎる「お財布と相談しながら食べるのはわかりますが、コスパにこだわりすぎて変な方向に行ってしまう子は勘弁