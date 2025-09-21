【スナック千代子へいらっしゃい#125 中年の夢】 あなたが子どもの頃に抱いた将来の夢、覚えていますか？ 年代によっては、子どもの頃にはなかった職業が誕生している人もいるかもしれません。ちなみに、10年前と最近の子ども（小4〜6）の「将来の夢」を比較した調査（※）によると、以下のような結果に。2015年1位：プロスポーツ選手（16.2%）2位：パティシエ（5.5%）3位：保育士・幼稚園教員（5.4%）4位：医師（5.4%）5位：店