プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。夏らしい爽やかでハツラツとしたコーデを披露しました。 「気分は味わった？」夏を感じる吉田プロのファッション 吉田プロは「Got your summer vibes on?（夏の気分は味わった？）」とコメントし、ピンクのパーカーにデニムのショートパンツというスタイルで海辺を散策する様子を投稿。 写真では、街中でポーズを決めたものや、