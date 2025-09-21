2003年『負け犬の遠吠え』で講談社エッセイ賞、婦人公論文芸賞を受賞。その後も精力的に執筆を続け、『処女の道程』など多数の著書を持つエッセイストの酒井順子さん。そんな酒井さんが松本清張と「女」の関係について注目し、清張が女性誌で書いた女性主人公たちを考察した『松本清張の女たち』。酒井さんが感じた、清張が、時代を越えて愛され続け、ドラマ化される理由とは――（構成：篠藤ゆり撮影：藤澤靖子）【書影】『松本