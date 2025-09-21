私はミキ。3年前に離婚し、フルタイムで働きながら息子のアサヒ（小3）を育てています。現在は2ヶ月に1回、父子面会の機会を設けています。面会にはアサヒの希望で私も同行しており、元夫の方は必ず元義母がついてきます。するとある朝アサヒが学校へ向かうと、元義母に待ち伏せされていました。住所を教えていないのに、なぜ学校がわかったの……！？最近は元義母のアサヒへの執着が度を超していると感じて、直接の連絡を断った