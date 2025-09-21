＜住友生命Vitalityレディス 東海クラシック2日目◇20日◇新南愛知カントリークラブ 美浜コース（愛知県）◇6600ヤード・パー72＞予選落ちもないが、優勝争いにも絡めない。不快指数が跳ね上がるようなゴルフで猛暑の夏を過ごしてきた佐久間朱莉が、V戦線にようやく上がってきた。7バーディ・1ボギーの「66」で回り、トータル9アンダー。首位と1打差の3位で最終日に向かう女王候補は、満足そうにラウンドを振り返った。【写真】