楽天の岡島豪郎外野手楽天の岡島豪郎外野手（36）が今季限りで現役を引退することが21日、関係者への取材で分かった。プロ14年目の今季はこれまで1軍出場がなかった。群馬・関東学園大付高から白鴎大を経て2012年にドラフト4位で捕手として入団。2年目の13年からは打力を生かして外野手としての出場を増やし、同年は79試合の出場ながら打率3割2分3厘をマークして球団初のリーグ制覇と日本一に貢献した。通算では1010試合に出場