大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年9月19日（日本時間20日）ロサンゼルス・ドジャース 対 サンフランシスコ・ジャイアンツ ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平（31）が19日（日本時間20日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、52号となる3ランを放った。試合はドジャースが6-3で勝利し、13年連続となるポストシーズン進出を決めた。 こ