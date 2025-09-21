²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬2025Ç¯9·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿Ê¢¶Ú¤¬¸«¤¨¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡×¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤â¿©¤Ù¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Ä¤ÄÆ°¤­¤Þ¤¯¤ê¥ó¥°¤Î¾Ð¤¤¤Þ¤¯¤ê¥ó¥°day¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¶á¡¹¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¾Ò²ð¤â¤·¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¤È¸Æ