楽天の岡島豪郎外野手（36）が今季限りで現役を引退することが21日、球団関係者への取材で分かった。群馬・関東学園大付高から白鴎大を経て11年ドラフト4位で、捕手として楽天に入団。3年目の13年に打撃力を買われ、「1番・右翼」として定着し、球団初のリーグ優勝と日本一に貢献した。19年には左肩と右肘を手術するなど、度重なるケガに悩まされた。昨季は31試合の出場にとどまり、「とにかくなんでもいいからゲームに出た