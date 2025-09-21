きのう（20日）夜、さいたま市西区で、横断歩道を渡っていた中学3年の女子生徒がワゴン車にはねられ死亡しました。きのう午後7時5分ごろ、さいたま市西区水判土の県道で、交差点を右折しようとしたワゴン車が、横断歩道を渡っていた中学3年の女子生徒（15）をはねました。女子生徒は意識不明の状態で病院に運ばれましたが、頭などを強く打っていて、死亡が確認されました。警察によりますと、女子生徒は帰宅途中で、青信号の横断歩