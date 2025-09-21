静岡県の城ケ崎海岸で海に転落した女性を救助した中国人観光客の男性が、当時の詳しい状況を語った。中国メディアの北京青年報が20日に報じた。報道によると、事故があったのは16日。現場で撮影された映像には、海に転落した女性に対し、周囲から「もうすぐ助けが来るからね！」などと声が上がる様子が映っている。その後、泳いできた男性が女性を岩場まで移動させ、最終的に地元の救助船に引き上げられ病院に搬送された。男性は陝