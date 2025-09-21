佳子さまが悠仁さまをしっかりサポートお二人が現れると周囲が沸(わ)いた。9月16日、佳子さま（30）と悠仁(ひさひと)さま（19）が国立競技場（東京・新宿区）で行われた世界陸上、男子走り高跳びや男子ハンマー投げの決勝などを観戦されたのだ。「佳子さまは笑顔で、悠仁さまは控えめな拍手で応援されていました」（観客）涼しげな水玉ワンピースを着用された佳子さま。父親の秋篠宮さま以来40年ぶりの成年式を行った悠仁さまと、