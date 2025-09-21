110年間にわたり海外にとどめられた大報恩寺の瑠璃塔の木製模型が9月19日、原所在地である南京市内の大報恩寺遺跡に初めて戻ってきました。20世紀初頭に上海土山湾孤児院工芸院で学ぶ子供らは、戦火で破壊された南京の大報恩寺瑠璃塔など中国各地の塔の模型を手作業で製作しました。これらの80点余りの模型は、1915年に開催されたパナマ運河開通と太平洋発見400周年を記念して米サンフランシスコで開催されたパナマ-太平洋万国博覧