フリーアナウンサーでラジオパーソナリティーの高橋茉奈（32）が21日までに自身のインスタグラムを更新。双子を妊娠し、10月から産休に入ることを報告した。「10月から産休を頂きます。thank youの気持ち」とつづり、マタニティーフォトを披露。「近況については下記を動かしますので、ぜひ！」とつづり、SNSは今度も継続するとした。さらに「元気なツインズ産んできます」とも記し、双子を妊娠していることも明かした。高