◇プロ野球セ・リーグ巨人3ー1広島（20日、東京ドーム）7回、広島の小園海斗選手をレフトフライに打ちとり、1アウトを取ったところで、右の船迫大雅投手に交代となった巨人の中川皓太投手。阿部慎之助監督はこの交代について、「あしたのこともあるんで」と説明しました。「きのう（19日）も1球できょう（20日）は5、6球。3連投するために代わってくれって言ったんですけど、あしたも頑張ってくれると思います」また、8回9回を投