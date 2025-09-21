体幹を鍛え体のバランスを整えるピラティス。マットの上で行うイメージが強いですが、最近人気となっているのが「マシンピラティス」です。 【写真を見る】“超効率ボディメイク”に“暗闇系”…人気拡大「マシンピラティス」とは？【THE TIME,】初心者でも◎マシンピラティス「“マシンがサポート”してくれるので、初めての方、運動習慣がない方でも始めやすい。あと、K-POPアイドルとかSNSでの配信が多いのも人気の理由」