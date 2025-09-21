アメリカで銃撃され死亡したトランプ大統領に近い保守系政治活動家チャーリー・カーク氏の追悼式典が21日に行われます。現地ではすでに厳戒態勢が敷かれています。記者「会場周辺の商業施設では柵が設置され、多くの警察官が配備されています」今月10日、ユタ州の大学で行われていた政治イベントで銃撃され死亡した保守系政治活動家チャーリー・カーク氏。21日、カーク氏が拠点としていたアリゾナ州のスタジアムで追悼式典が開かれ