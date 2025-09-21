妻夫木聡（44）は、主演映画「宝島」（大友啓史監督）と巡り合い「映画の力を信じたい」と再び、思えた。2001年（平13）の初主演映画「ウォーターボーイズ」（矢口史靖監督）公開当時に行った、全国に自ら映画を直接届ける試みを6月に映画の舞台となった沖縄から始めた。19日の公開初日の埼玉まで、全国27カ所を回った総移動距離は、1万5000キロに及んだ。40代半ばに差しかかった今、20歳の自分に戻らんとするほどの情熱をたぎらせ