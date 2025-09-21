ボートレースからつの「スポーツ報知杯」が２１日に開幕。初日恒例の当地公式ユーチューブ番組「ズバッと！！なべチャンネル」ＭＣ牧原真由さんのコラム「おまゆの寝言」――。今回はファン皆さまと?つながる場?ファンミーティングの紹介です！【おまゆの寝言】こんにちは、牧原真由です。夜は少し肌寒さも感じる今日この頃、秋の気配もやってきましたね。ボートレースからつは今節を含めてあと２節で約２か月半の長期休催に入り