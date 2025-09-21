【モデルプレス＝2025/09/21】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）の第36話「鸚鵡のけりは鴨（おうむのけりはかも）」が、21日に放送される。【写真】大河「べらぼう」蔦屋（横浜流星）に激怒した人物◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」本作は“江戸のメディア王”とし