俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第36回「鸚鵡のけりは鴨（おうむのけりはかも）」が、21日に放送される。【写真あり】「分かりやすい！」新たな相関図を公開前回は、定信（井上祐貴）の政を茶化した『文武二道万石通（ぶんぶにどうまんごくどおし）』。しかし、これを目にした定信は勘違いをし、逆に改革が勢いづく結果となり、蔦重（横浜流星）