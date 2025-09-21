読売テレビ朝の情報番組『す・またん!＆ZIP!』（月〜金前5：10※関西ローカル）内のレギュラーコーナー「浦陸斗のKansai津々浦ウラ」が、22日に最終回を迎える。関西ジュニア内グループ・AmBitiousの浦陸斗がラストロケに臨む。【場面カット】しゃがみこんで馬と触れ合う浦陸斗（AmBitious）最終回となる今回の舞台は滋賀県。コーナースタートから関西のさまざまな県スポットをリポートしてきた浦は、今回で関西2府4県を制覇