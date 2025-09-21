令和仮面ライダーシリーズ第6弾『仮面ライダーガヴ』（毎週日曜 前9：00、テレビ朝日系）最終話「目指せ！おいしい未来！」が31日に放送された。そんな『仮面ライダーガヴ』のVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』が11月28日から新宿バルト9ほかで全国期間限定上映され、2026年6月10日にBlu-ray＆DVD発売となる。本ポスター、予告、ストーリー、場面写真が解禁となった。【写真】激アツな仮面ライダーガヴ＆仮面