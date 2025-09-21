ABEMAでは、『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ第3弾となる『世界の果てに、くるま置いてきた』の#1を21日午後9時に放送する。お笑いコンビ・令和ロマンのくるまを、日本からおよそ4800キロ離れたバングラデシュ南端の孤島に置き去りにする。出発地点となる孤島からバングラデシュ本土を通過し、幸せの国・ブータンの王宮を目指す、約2週間の南アジア縦断の旅が始まる。【予告動画】“人生初海外”令和ロマンくるま、孤島