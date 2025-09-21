更年期はまだまだ先…と思わず、日々の過ごし方、身体のメンテナンスを考えてみませんか？（写真：Ushico / PIXTA）「閉経」という言葉を耳にしても、アラフォー女性の多くは“まだ先のこと”と受け流してしまうのではないでしょうか。正直に言えば、私もそうでした。平均閉経年齢は日本女性では概ね50歳前後とされているから、自分に訪れるのは10年ほど先の話。そうやって頭の片隅に押しやり、むしろ老いにまつわる話題から目を背