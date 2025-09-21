日本代表経験のある大橋祐紀と森下龍矢が所属するイングランド2部ブラックバーン。20日の第6節でホームにイプスウィッチを迎え撃ったが、思わぬハプニングに見舞われた。日本人コンビは先発出場すると、後半4分に大橋を倒した相手DFが一発退場。その10分後にブラックバーンがPKでリードを奪うも、後半35分に主審が試合を中断すると両監督との話し合いの末に中止が決まった。その理由は、大雨。ピッチは水浸しとなり、明らかに試合