【MLB】ドジャース 6ー3 ジャイアンツ（9月19日・日本時間20日／ロサンゼルス）【映像】敵将ブチギレも枠内だった“精密投球”その魔球は、打者を惑わすボールだった。ドジャースで本拠最終登板を迎えた"レジェンド"カーショーが持ち味の精密にコントロールされたスライダーを投じると、この1球に相手がイラ立ちを示していた。日本時間20日、大谷翔平投手が「1番・DH」で出場したジャイアンツ戦は、ドジャース一筋18年、通算22