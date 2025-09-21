報道の自由を守るために活動する民間団体は、イスラエル軍が10日イエメンの首都にある新聞社に行った攻撃で記者ら31人が死亡したと発表しました。記録されている報道機関に対する攻撃の被害としては2番目に深刻だということです。アメリカのニューヨークに本部を置く民間団体「CPJ=ジャーナリスト保護委員会」は19日、イスラエル軍が10日にイエメンの首都サヌアの新聞社を攻撃し、記者ら報道関係者31人が死亡したと発表しました。