台湾ティーカフェ「Gong cha（ゴンチャ）」は、9月25日（木）から、秋を楽しむドリンクとして「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー／ミルクティー」を、全国の店舗で発売する。【写真】黒糖シロップがたっぷり！ 「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」も■強めに焙煎した茶葉をブレンド今回期間限定で発売される「秋焙煎ほうじ茶」は、強めに焙煎した茶葉をブレンドし、香ばしさがより際立つ味わいに仕上げた2種類のドリンク。