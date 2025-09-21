［J１第30節］横浜FM ２−０ 福岡／９月20日／日産スタジアムJ１で17位の横浜F・マリノスが、12位のアビスパ福岡に２−０で勝利した一戦は、ロングボールでシンプルに背後を狙う戦術が奏功したことが勝因のひとつだ。残留争いのなかで残り８試合をどう戦っていくか。その指針になるのではないかと感じるゲームでもあった。今季、横浜FMは10節の福岡戦からクラブワーストの７連敗を記録し、チームも最下位に転落。そうしたなか